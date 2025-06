VfB Stuttgart: Der VfB macht Kasse durch das Final Four

1 Das EM-Viertelfinale in Stuttgart im Vorjahr: VfB-Profi Maximilian Mittelstädt und Spaniens Shootingstar Lamine Yamal kämpfen um den Ball. Nun finden wieder zwei Länderspiele in Stuttgart statt. Foto: imago/Sportfoto Rudel Die Verpachtung des Stadions und die Nominierung der deutschen Nationalspieler bringen dem Bundesligisten Millionen. Um diese Beträge geht es.







Gut drei Wochen liegt das letzte Heimspiel des VfB Stuttgart inzwischen zurück – und seitdem hat sich einiges getan rund um die Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten. Große blaue Banner weisen auf das Final Four in der Nations League hin, an allen Ecken und Enden prägt das anstehende Turnier das optische Erscheinungsbild, selbst der Schriftzug des Stadion-Namensgebers MHP ist an vielen Stellen überdeckt: Die Arena befindet sich fest in den Händen des europäischen Fußballverbandes Uefa, der zwei von vier Partien des Finalturniers in der Nations League in Stuttgart ausrichtet: das Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien am Donnerstag (21 Uhr) sowie das Spiel um Platz drei am Sonntag (15 Uhr).