VfB Stuttgart: Der VfB im Jahr 2025 – warum die Chance auf weitere Erfolge gestiegen ist

17 Der VfB hatte am Mittwoch erneut Grund zum Jubeln – der Sieg gegen RB Leipzig hat die Ausgangslage noch einmal verbessert. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart ist mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet. Die beweisen: Der Moment scheint günstig, sich in der Spitzengruppe der Bundesliga zu etablieren – und auch andere Ziele zu erreichen.









Als am späten Mittwochabend, so gegen 22.30 Uhr, die Hinrunde der Bundesliga-Spielzeit 2024/2025 beendet war, wäre es ein guter Zeitpunkt gewesen, mal in Ruhe zu reflektieren, was geschehen ist in den vergangenen Monaten. Aber: In Ruhe – das kennt der Spielplan des VfB Stuttgart nicht. Denn schon 65 Stunden nach dem Abpfiff der ersten Saisonhälfte beginnt am Samstag (15.30 Uhr) für die Weiß-Roten die zweite. Der SC Freiburg ist dann zu Gast in der Stuttgarter MHP-Arena.