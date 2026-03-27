VfB Stuttgart: Der VfB hat einen neuen Nationalspieler

1 Kurzeinsatz in Kopenhagen: Nikolas Nartey kam gegen Nordmazedonien zu einigen Ballkontakten. Foto: IMAGO/DeFodi Images Nikolas Nartey gibt sein Debüt für Dänemark – und ist damit der 15. A-Nationalspieler im Profi-Kader der Stuttgarter. Ein Überblick über das Ranking, das Ermedin Demirovic anführt.







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Das Spiel war längst entschieden, für Nikolas Nartey aber kam es in der Schlussphase zu einem ganz besonderen Moment. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart wurde im WM-Qualifikationsspiel Dänemarks gegen Nordmazedonien (4:0) in der 86. Minute eingewechselt – und darf sich durch diesen Premieren-Einsatz nun A-Nationalspieler nennen, nachdem er bei seiner Nominierung im vergangenen November noch nicht gespielt hatte.