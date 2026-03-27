VfB Stuttgart: Der VfB hat einen neuen Nationalspieler
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Kurzeinsatz in Kopenhagen: Nikolas Nartey kam gegen Nordmazedonien zu einigen Ballkontakten. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Nikolas Nartey gibt sein Debüt für Dänemark – und ist damit der 15. A-Nationalspieler im Profi-Kader der Stuttgarter. Ein Überblick über das Ranking, das Ermedin Demirovic anführt.

Das Spiel war längst entschieden, für Nikolas Nartey aber kam es in der Schlussphase zu einem ganz besonderen Moment. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart wurde im WM-Qualifikationsspiel Dänemarks gegen Nordmazedonien (4:0) in der 86. Minute eingewechselt – und darf sich durch diesen Premieren-Einsatz nun A-Nationalspieler nennen, nachdem er bei seiner Nominierung im vergangenen November noch nicht gespielt hatte.

 

Ermedin Demirovic und Bilal El Khannouss haben die meisten A-Länderspiele

Damit hat der VfB jetzt 15 A-Nationalspieler aus dem Lizenzspieler-Kader in seinen Reihen. Mit Abstand die meisten Länderspiele stehen für Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina, 37) und Bilal El Khannouss (Marokko, 33) zu Buche. Das deutsche Trikot trugen derweil sieben Spieler: Maximilian Mittelstädt (15), Chris Führich (8), Deniz Undav (6), Angelo Stiller (5), Jamie Leweling (4), Alexander Nübel (2) und Josha Vagnoman (1).

Maximilian Mittelstädt ist der Spieler aus dem derzeitigen VfB-Kader, der die meisten A-Länderspiele für Deutschland auf dem Konto hat. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Hinzu kommen Ameen Al-Dakhil (Belgien, 6), Badredine Bouanani (Algerien, 5), Atakan Karazor (Türkei, 2), Luca Jaquez (Schweiz, 1), Jeremy Arevalo (Ecuador, 1) – und nun nach seinem Debüt auch Nartey.

 