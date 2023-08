Die Suche des VfB Stuttgart nach einem neuen Hauptsponsor ist beendet. Nach Informationen unserer Redaktion soll ab der kommenden Saison das Logo von Winamax auf der VfB-Brust prangen. Das Unternehmen aus der Glücksspielbranche hat einst als Fußballmanager-Spiel begonnen und ist nach eigenen Angaben nun Marktführer in Frankreich für Wetten und Online-Poker. Winamax sponsort in Frankreich bereits fünf Erstligisten. Nun möchte man auch in Deutschland Fuß fassen.

Der Deal läuft über drei Jahre und bringt den Stuttgartern nach Informationen unserer Redaktion etwa 8,5 Millionen Euro pro Spielzeit ein. Am Donnerstag soll die Partnerschaft offiziell verkündet werden.