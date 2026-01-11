VfB Stuttgart: Der VfB bietet großes Kino mit einem neuen Star

Jamie Leweling ist nach dem Sieg der Stuttgarter in Leverkusen in aller Munde. Doch für den Außenstürmer geht es eigentlich erst richtig los.
Fabian Wohlgemuth hat sich gut unterhalten gefühlt auf der Tribüne der Bay-Arena. Viel besser jedenfalls, als wenn der Sportvorstand des VfB Stuttgart in das nur knapp zwei Kilometer entfernte Kino in Leverkusen gegangen wäre und sich einen Blockbuster aus Hollywood auf der Leinwand angesehen hätte. Denn Wohlgemuth erlebte am Samstagabend im Stadion großes Fußballkino mit Klasse, Tempo und Leidenschaft. „Wer da nicht zuschaut, wenn der VfB und Bayer aufeinandertreffen, ist selbst schuld“, sagt der 46-Jährige nach dem 4:1 der Stuttgarter.