VfB Stuttgart: Der Undav-Poker beginnt mit Rekordzahlen

Die Vertragsgespräche zwischen dem Stürmer und dem Club laufen – und noch gibt es keine Eile. Doch eine horrende Gehaltsforderung soll es bereits geben.
Deniz Undav bleibt in aller Munde. Aufgrund seiner sportlichen Leistungen, aufgrund der Diskussionen rund um eine mögliche WM-Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft – und aufgrund seiner Vertragssituation beim VfB Stuttgart. Der Stürmer ist noch bis 2027 an den Fußball-Bundesligisten gebunden. Beide Parteien können sich eine vorzeitige Verlängerung des Arbeitspapiers vorstellen – allerdings zu welchen Bedingungen?