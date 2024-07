VfB Stuttgart: Der Trainingsauftakt im Livestream

1 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Während am Freitag die DFB-Elf in Stuttgart gefordert ist, trainiert auch der VfB Stuttgart wieder, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Verfolgen Sie das Training hier im Livestream.









Link kopiert



Während die Fußball-EM 2024 in Deutschland in die heiße Phase geht, beginnt der Vereinsfußball bereits wieder mit der Vorbereitung für die neue Saison 2024/25. So auch der VfB Stuttgart, der am Donnerstagvormittag wieder mit dem Training begonnen hat. Verfolgen Sie den Trainingsauftakt hier im Livestream des VfB Stuttgart: