Der VfB trifft an diesem Sonntag auf das niederländische Spitzenteam. Wir sind im Schlienz-Stadion vor Ort und begleiten die Partie mit einem Ticker.

Im einzigen Testspiel der kurzen Winter-Vorbereitung empfängt der VfB Stuttgart einen namhaften Gegner: Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam ist zu Gast im Robert-Schlienz-Stadion, wo am Sonntag um 14 Uhr der Anpfiff ertönt. Wir sind vor Ort und berichten über die Partie in einem Liveticker.

In der kommenden Woche steht für den VfB dann das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an – wenn es am 12. Januar um 17.30 Uhr auswärts beim FC Augsburg um Bundesliga-Punkte geht.