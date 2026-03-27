VfB Stuttgart: Deniz Undav verrät seinen gemessenen Sprintwert

„Ich bin nicht der Schnellste“: Der VfB-Stürmer gibt Einblick in sein Erfolgsrezept, durch das er auch ohne Tempovorteile immer wieder die Nase vorne hat.
Deniz Undav verfügt fraglos über viele Qualitäten – dass Sprints und langgezogene Tempoläufe dazugehören würden, lässt sich aber nicht gerade behaupten. Das sieht auch der Stürmer des VfB Stuttgart selbst so. „Ich bin mit Abstand nicht der Schnellste. Ich kann mal schneller als ein Innenverteidiger sein, aber nicht bei vielen“, sagte der 29-Jährige im Gespräch mit dem Content-Creator Diyar Acar auf Youtube – und gab dabei konkrete Einblicke: „Mein gemessener Wert war 32,9.“