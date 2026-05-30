VfB Stuttgart: Deniz Undav verlängert beim VfB

Der VfB Stuttgart bindet seinen Topstürmer Deniz Undav langfristig. Der Deal soll den Club rund 30 Millionen Euro kosten – und enthält noch eine weitere Option.
Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit seinem besten Angreifer verlängert. Deniz Undav bleibt nach Informationen unserer Redaktion bis mindesten 2029 beim Club aus Cannstatt. Zudem enthält der Kontrakt eine Option auf ein weiteres Jahr – die sich automatisch aktiviert, wenn Undav entsprechende Zahlen liefert (Einsatzzeiten/Treffer.) Der Verein und das Lager von Undav einigten sich offenbar spät in der Nacht zum Samstag. Ursprünglich war das Arbeitspapier des 29-Jährigen bis 2027 gültig gewesen.