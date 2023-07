1 Steht bis 2026 bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag: Deniz Undav Foto: imago/Shutterstock

Nach Brighton blickt der VfB Stuttgart schon seit einer ganzen Weile mit Interesse. In der südenglischen Küstenstadt hat sich in den vergangenen Jahren der Fußballclub Brighton & Hove Albion sukzessive in der Premier League etabliert. Ohne die ganz großen Stars, dafür mit hohen Ballbesitzanteilen und einem strukturierten Fußball. Der vorläufige Höhepunkt: Platz sechs in der Vorsaison. „Brighton hat eine ganz bestimmte, besondere Spielweise“, sagt der Stuttgarter Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, „und deshalb schauen wir schon ab und zu nach Brighton, um uns hier und da für unseren Fußball auch was abzuschauen.“ Der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß zum Beispiel hospitierte vor seinem VfB-Engagement dort.