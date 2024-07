VfB Stuttgart: Das Testspiel gegen den FC Luzern hier im Livestream verfolgen

1 Auch in Luzern wollen die Jungs um VfB-Spieler Atakan Karazor wieder jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart gastiert am heutigen Samstag beim FC Luzern. Dort bestreitet die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß ihr zweites Testspiel. Die Partie gibt es hier im Livestream.









Der VfB Stuttgart bestreitet am heutigen Samstag sein zweites Testspiel in der noch jungen Saisonvorbereitung. Nachdem die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in einem ersten Test den Oberligisten FSV Hollenbach deutlich mit 8:1 besiegen konnte, gastiert die Brustring-Truppe am Samstag (Anpfiff 15 Uhr) beim FC Luzern. Das Spiel findet im Rahmen der Saisoneröffnung der FCL statt, der die vergangene Saison in der Schweizer Super League auf dem fünften Tabellenplatz beendete.