19 Thomas Ignatzi ist Finanzvorstand der VfB Stuttgart AG. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die veröffentlichten Finanzkennzahlen der DFL haben in Bezug auf den VfB Stuttgart einige Fragen aufgeworfen. Wir haben die Antworten.















Die Deutsche Fußball-Liga (DFL), darauf haben sich die Vereine unter ihrem Dach vor Jahren verständigt, will Transparenz in wirtschaftlichen Fragen demonstrieren. Schließlich ist das Finanzgebaren des Profifußballs häufigster Kritikpunkt an der Branche. So also werden jährlich Finanzkennzahlen jener Clubs veröffentlicht, die in der ersten oder zweiten Liga mit dabei sind.