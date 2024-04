1 Bei der VfB-Mitgliederversammlung Ende Juli soll ein neues Präsidiumsmitglied gewählt werden. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Beim VfB Stuttgart sind mehrere Bewerbungen für die nach dem Rücktritt von Christian Riethmüller vakante Position im Präsidium eingegangen. Am späten Montagabend endete die Frist, Bewerbungen konnten sowohl digital als auch analog erfolgen. Nun stehen die Bewerber fest. Es sind insgesamt sechs an der Zahl. Als einer der ersten Bewerber warf das Mitglied Michael Reichl seinen Hut in den Ring. Auch der erst Ende Januar 2023 aus dem Vereinsbeirat zurückgetretene Martin Bizer hat sich beworben. Dazu kommen der zu der Textil-Dynastie aus Burladingen zählende Andreas Grupp sowie Berti Sugg, der einst einen Posten im Aufsichtsrat hatte. Ebenso beworben haben sich Jan Bühler und Michael Heydt.