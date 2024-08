VfB Stuttgart: Das Schlienzstadion wird zum Rummelplatz

7 Großer Andrang im Schlienzstadion. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat wenige Tage vor dem Supercup ein öffentliches Training absolviert, der deutsche Vizemeister zieht die Massen an. Rund 2000 Fans waren am Donnerstag vor Ort – auch, weil nicht nur Fußball geboten wurde.









„Mama, können wir da bitte anstehen?“, fragte ein kleiner Steppke mit hoffnungsvollem Blick. Seine Mutter nickte, angesichts der rund 50 Meter langen Schlange wohl mit verhaltener Freude darüber, dass ihr Junior jetzt unbedingt ein Foto wollte. Nicht mit einem der VfB-Stars in kurzen Hosen. Nein, Fritzle war gefragt. Das Maskottchen der Weiß-Roten war ein Teil des Rahmenprogramms, das der VfB Stuttgart an diesem Donnerstagmorgen im Robert-Schlienz-Stadion rund um das öffentliche Training aufgefahren hatte. Was bei den Anhängern natürlich gut ankam, zumal Ferienzeit ist.