Mit einer Ablöse von rund 13 Millionen Euro ist Lorenz Assignon der teuerste Verteidiger, den der VfB bisher in seiner Clubgeschichte verpflichtet hat. Er erhält einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2029.

„Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Der VfB ist ein traditionsreicher Club mit fantastischen Fans“, sagt Assignon, nachdem er nach erfolgreichem Medizincheck seine Unterschrift unter den neuen Vertrag gesetzt hat: „Ich habe mir mehrere Spiele am TV angeschaut und mag die Spielweise des Teams.“

Lorenz Assignon wurde am 22. Juni 2000 im französischen Grasse geboren. Er besitzt die Staatsbürgerschaft Frankreichs und Togos. Im Jahr 2015 schaffte er den Sprung in die Nachwuchsakademie von Stade Rennes – für das Profiteam debütierte er im September 2021, im Alter von 21 Jahren, in der Ligue 1. Seitdem kamen 97 weitere Pflichtspiele für den Club aus der Bretagne hinzu, in denen ihm sieben Tore und elf Vorlagen gelangen. Außerdem spielte er per Leihe beim SC Bastia und beim FC Burnley in der englischen Premier League.

„Lorenz passt mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Dynamik sehr gut zu unserer Spielphilosophie. Er hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten in der Ligue 1 und in der Premier League unter Beweis gestellt – und wichtige Erfahrungen gesammelt“, sagt der VfB-Sportdirektor Christian Gentner: „Er hat schon jetzt ein sehr hohes Niveau in seinem Spiel erreicht, gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass er bei uns weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird.“