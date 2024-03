Die Freude ist riesig beim VfB Stuttgart: Das Arbeitspapier mit Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß wurde vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. Wie äußern sich die Entscheider und der Trainer selbst zu der Unterzeichnung? Die Stimmen im Überblick.

Vorstandschef Alexander Wehrle: „Sebastian Hoeneß und der VfB passen hervorragend zusammen. Sebastian hat als Jugendspieler das Trikot mit dem roten Brustring getragen, seine Verbundenheit zum Verein und zu den Menschen in der Region ist deutlich zu spüren. Als überzeugter Teamplayer lebt er Bescheidenheit und Loyalität vor, gleichzeitig sind sein Ehrgeiz und seine Motivation, unsere Spieler und die Mannschaft ständig weiterzuentwickeln, extrem ausgeprägt. Die vorzeitigen Vertragsverlängerungen mit Sebastian Hoeneß und seinem Co-Trainer David Krecidlo sind aus unserer Sicht der absolut richtige und logische Schritt.“

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Ich kann es ohne Umschweife sagen: Die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit Sebastian Hoeneß ist für unsere weitere sportliche Entwicklung von derartiger Bedeutung wie aktuell keine andere Personalie im Verein. Dabei ist es Sebastian selbst, der sich zurücknimmt und immer den Teamgedanken in den Vordergrund stellt. Bei seinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr waren die nähere sportliche und auch wirtschaftliche Zukunft unseres Clubs weitgehend ungeklärt. Unbeeindruckt davon hat er vom ersten Tag an mit einem klaren sportlichen Konzept und einem enormen Gespür dafür, was die Gruppe und der Einzelne benötigen, dem VfB Stuttgart eine neue sportliche Perspektive gegeben.“

Cheftrainer Sebastian Hoeneß: „Ich freue mich, meinen Vertrag beim VfB vorzeitig verlängert zu haben. Wir haben es gemeinsam geschafft, den VfB auf einen guten Weg zu führen. Unser Ziel muss sein, diesen Weg nachhaltig zu beschreiten, um den VfB wieder dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Es hat von Anfang an Spaß gemacht, mit dieser Mannschaft und dem Trainerteam sowie dem gesamten Staff zu arbeiten und diese fantastische Unterstützung unserer Fans zu erleben. Nicht zuletzt haben mich die konstruktiven Gespräche mit Alexander Wehrle, Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner dazu bewogen, meinen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Der Austausch zwischen uns ist von Vertrauen und Wertschätzung geprägt. Mein Fokus ist nun mehr denn je auf die entscheidende Phase der laufenden Saison gerichtet.“