1 Auftritt auf der EM-Bühne: Deniz Undav (li.) und Chris Führich Foto: dpa/Federico Gambarini

Tragen die beiden Nationalspieler auch nächste Saison noch das Trikot des VfB Stuttgart? Das sind ihre neuesten Aussagen.









Link kopiert



Am Mittwochabend hatten sie in der Arena in Stuttgart gegen die Ungarn ein Heimspiel, nun hoffen die beiden deutschen Nationalspieler Deniz Undav und Chris Führich auf weitere Einsätze bei der Fußball-EM. Vor dem Duell an diesem Sonntag gegen die Schweiz äußerten sich die Offensivkräfte des VfB Stuttgart auch zu ihrer offenen Zukunft beim Bundesliga-Vizemeister.