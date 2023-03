3 Die neue Athletikhalle des VfB Stuttgart feierte Richtfest. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Als Bruno Labbadia vor rund zehn Jahren seine erste Amtszeit beim VfB Stuttgart verbrachte, war ihm eine Sache schnell ein Dorn im Auge. Die Fitness- und Krafträume. Sie entsprachen seinerzeit nicht dem gängigen Standard. Doch damals wie heute war das Geld knapp. Was also tun? Bestmöglich improvisieren. So wurden die vier Schiffscontainer, in denen bis dato die Medienabteilung untergebracht war, einfach umgewidmet – und zum neuen Kraftraum für die Profis umgebaut. Diese improvisierte Interimslösung hatte gute zehn Jahre Bestand.