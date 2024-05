1 Der Sommerfahrplan des VfB Stuttgart steht großteils bereits fest. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Als Vizemeister verabschiedet sich der VfB Stuttgart in die Sommerpause. Doch schon in wenigen Wochen geht es wieder los, der Sommerfahrplan steht großteils bereist fest. Der Überblick.









Link kopiert



Die überragende Saison des VfB Stuttgart hat mit dem Finale Furioso am 34. Spieltag ein würdiges Ende gefunden. Das 4:0 am 34. Spieltag war der letzte noch fehlende Puzzlestein für die Vizemeisterschaft. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß, der komplette VfB II, ebenfalls mit einer überragenden Saison und zukünftig Drittligist, dazu viele weitere Vereinsmitarbeiter, sie alle feierten im Amici bis in die Morgenstunden.