VfB Stuttgart: Das große Trainer-Plädoyer für Pascal Stenzel
Hoch geschätzt bei seinem Trainer: Pascal Stenzel Foto: Baumann/Volker Mueller

Der 29-Jährige kommt nur noch selten zum Einsatz. Dennoch ist er für das Team wichtig – wie Sebastian Hoeneß vor dem DFB-Pokalspiel in Mainz betont.

Pascal Stenzel hat lange auf seinen ersten Saisoneinsatz in der Fußball-Bundesliga warten müssen. Am vergangenen Sonntag gegen den FSV Mainz 05 war es beim 2:1-Sieg so weit. Der 29-Jährige stand am achten Spieltag überraschend in der Startelf des VfB Stuttgart. An diesem Mittwoch (18 Uhr) wird der Defensivspezialist im DFB-Pokal gegen den gleichen Gegner aber wohl wieder seinen Platz räumen müssen. Dennoch nutzte Sebastian Hoeneß vor der Begegnung in der Mainzer Mewa-Arena die Gelegenheit, ein Plädoyer für den Routinier zu halten.

 

„Er ist ein enorm wichtiger Spieler für uns“, sagt Hoeneß über Stenzel, der sowohl beim Trainer als auch im Team höchste Wertschätzung genießt. Ein klarer Beleg dafür: Der Musterprofi gehört seit Langem dem Mannschaftsrat an und erhält bei den Wahlen regelmäßig mit die meisten Stimmen. Auch bei den Fans ist der Rechtsverteidiger als „Fußballgott“ äußerst beliebt.

Charakterlich zeichnet es Stenzel aus, dass er nicht nur an sich denkt. „Er hat immer das Wohl der Mannschaft und des Vereins im Blick“, sagt Hoeneß. Trotz seiner Reservistenrolle bleibt er zudem sportlich ambitioniert. Stenzel will spielen und tut viel dafür, wie Hoeneß betont. „Ich kann mich auf ihn auf und außerhalb des Platzes total verlassen. Das weiß ich seit zweieinhalb Jahren“, sagt der Chefcoach.

 