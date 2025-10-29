VfB Stuttgart: Das große Trainer-Plädoyer für Pascal Stenzel

1 Hoch geschätzt bei seinem Trainer: Pascal Stenzel Foto: Baumann/Volker Mueller Der 29-Jährige kommt nur noch selten zum Einsatz. Dennoch ist er für das Team wichtig – wie Sebastian Hoeneß vor dem DFB-Pokalspiel in Mainz betont.







Pascal Stenzel hat lange auf seinen ersten Saisoneinsatz in der Fußball-Bundesliga warten müssen. Am vergangenen Sonntag gegen den FSV Mainz 05 war es beim 2:1-Sieg so weit. Der 29-Jährige stand am achten Spieltag überraschend in der Startelf des VfB Stuttgart. An diesem Mittwoch (18 Uhr) wird der Defensivspezialist im DFB-Pokal gegen den gleichen Gegner aber wohl wieder seinen Platz räumen müssen. Dennoch nutzte Sebastian Hoeneß vor der Begegnung in der Mainzer Mewa-Arena die Gelegenheit, ein Plädoyer für den Routinier zu halten.