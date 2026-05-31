VfB Stuttgart: Das gewagte Spiel mit Deniz Undav

Die Vertragsverlängerung mit dem Stürmer kostet enorm viel Geld. Das birgt ein Risiko, hievt den Bundesligisten aber auf eine neue Stufe, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Der VfB Stuttgart ist weit gegangen, mit dem neuen Vertrag für Deniz Undav, sehr weit sogar. Und es bleibt für den Fußball-Bundesligisten zu hoffen, dass es aus finanzieller Sicht nicht zu weit war. Sofern alles so eintritt, wie es zwischen der Vereins- und der Spielerseite vereinbart ist. Der Stürmer erhält ein Arbeitspapier, das ihm jährlich bis zu sechs Millionen Euro einbringt, über eine Laufzeit von maximal vier Jahren.