VfB Stuttgart: Das Ende der Leidenszeit? Ameen Al-Dakhil vor dem Comeback

1 Ameen Al-Dakhil wurde behutsam an das Teamtraining heran geführt – gegen Leverkusen soll er nun eine Option für die Bank sein. Foto: //Robin Rudel

Lediglich fünf Bundesligaspiele hat Ameen Al-Dakhil bisher für den VfB absolviert. Jetzt ist der 23-jährige Innenverteidiger nach seiner zweiten längeren Auszeit wieder fit – und spielt auch gegen das Vorurteil an, ein Fehlgriff zu sein.









Link kopiert



Die nötigen Zutaten zu einer Erfolgsstory besitzt seine Geschichte beim VfB Stuttgart bislang nicht – eher im Gegenteil: In Summe 396 Spielminuten in fünf Bundesligapartien und drei Spiele in der Champions League, darunter lediglich ein Einsatz über 90 Minuten, die hat der Sommer-Neuzugang Ameen Al-Dakhil bisher in seiner Stuttgarter Zeit auf der Habenseite stehen.