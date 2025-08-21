VfB Stuttgart: Darum steht Lorenz Assignon in Berlin nicht zur Verfügung

VfB-Neuzugang Lorenz Assignon wird den Schwaben zum Bundesliga-Auftakt nicht zur Verfügung stehen. Der Grund hierfür ist kurios.

Der VfB Stuttgart steht vor dem Auftakt in die Bundesliga-Saison 2025/26. Es geht auswärts im Berliner Osten gegen den 1. FC Union im Stadion an der Alten Försterei. In Köpenick stehen den Weiß-Roten nahezu alle Spieler zur Verfügung, lediglich die Langzeitverletzten Leonidas Stergiou und Silas sind nicht einsatzfähig. Einsatzfähig wäre Neuzugang Lorenz Assignon – rein sportlich betrachtet. Doch der Franzose wird ebenfalls nicht spielen können. Der Grund ist kurios.

„Was glaube ich noch nicht bekannt ist, ist der Ausfall von Lorenz Assignon“, eröffnete Trainer Sebastian Hoeneß die Pressekonferenz vor dem Spiel. Um dann Details preiszugeben: „Der Grund hierfür ist eine Gelbsperre, die er aus Frankreich mitgebracht hat“, so Hoeneß. Tatsächlich weisen die Datenbanken insgesamt neun Gelbe Karten in 34 Saisoneinsätzen für Assignon aus. In Frankreich erfolgen Gelbsperren bereits nach drei gesammelten Kartons, nicht nach fünf wie in Deutschland. Und da Assignon im letzten Saisonspiel gegen Olympique Marseille nach 50 Minuten seine insgesamt neunte Karte kassiert hatte, muss er nun aussetzen.

„Ich kannte die Regel auch nicht. Aber wir haben uns rückversichert – es ist so, dass die Sperre auch für die Bundesliga gilt“, so Hoeneß weiter. Allerdings nur für die Bundesliga – denn im Supercup wurde Assignon für neun Minuten gegen Ende der Partie eingesetzt. Nun also muss er erst einmal wieder zuschauen.