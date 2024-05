11 Atakan Karazor (vorne) spielte in Augsburg nur einige Minuten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Er gilt als gesetzt – doch gegen den FC Augsburg fehlte Atakan Karazor in der Startelf des VfB Stuttgart. Was steckt dahinter?









31 Spiele in der Fußball-Bundesliga hatte Atakan Karazor in dieser Saison für den VfB Stuttgart bestritten, dazu vier im DFB-Pokal – bevor die Weiß-Roten am Freitagabend beim FC Augsburg antraten. Dabei galt: Bis auf eine Ausnahme stand der defensive Mittelfeldspieler immer in der Startelf der Stuttgarter. In der WWK-Arena suchte man dann aber Karazors Namen vergeblich in der Anfangsformation des VfB. Warum eigentlich?