1 Besuch auf dem Trainingsgelände: Dan-Axel Zagadou (Mitte) im März mit dem Stuttgarter Athletiktrainer Martin Franz (rechts). Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Stuttgarter Verteidiger Dan-Axel Zagadou absolviert die Reha nach seinem Kreuzbandanriss teilweise am Persischen Golf. Wie es dazu kam und wie der aktuelle Stand ist.









Drei Monate ist es nun schon her, dass bei Dan-Axel Zagadou wieder mal das Verletzungspech zugeschlagen hat. Kreuzbandanriss, vorzeitiges Saisonende – und das nach einem ersten Halbjahr, in dem der Innenverteidiger beim VfB Stuttgart gesetzt und topfit gewesen war. Die Mannschaft reagierte mit aufmunternden Fotos und Aufwärmshirts im folgenden Auswärtsspiel beim SC Freiburg (3:1) für den teamintern anerkannten Franzosen, der zuletzt immer mal wieder in Bad Cannstatt vorbeischaute. Im März kam er noch mit Krücken zum Training, anlässlich des Geburtstags von Pascal Stenzel. Dann im April beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (3:0) zwar ohne Gehhilfe, dafür aber in aufsehenerregendem Outfit mit weißer Sonnenbrille am späten Abend.