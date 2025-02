VfB Stuttgart: Chancen und Risiken – die Konstellation in der Innenverteidigung

1 Jeff Chabot (links) und Ramon Hendriks werden aller Voraussicht nach in Dortmund in der Innenverteidigung auflaufen. Und auch in den Spielen danach? Das ist völlig offen. Foto: imago/DeFodi Images//Harry Langer

Unterschiedliche Spielertypen, mehrere Alternativen: Im Stuttgarter Abwehrzentrum hat sich zuletzt einiges getan. Was die einzelnen Profis auszeichnet und warum die Situation auch Herausforderungen mit sich bringt.









Noch sind die Eindrücke überschaubar, die Sebastian Hoeneß von seinen beiden neuen Schützlingen in der Innenverteidigung hat. Seit Montag arbeitet der Trainer des VfB Stuttgart mit Finn Jeltsch (18) und Luca Jaquez (21) zusammen, bringt ihnen die Grundzüge des Spielsystems näher, macht sich ein Bild. Das formiert sich trotz der Kürze der Zeit allmählich, beide seien „gute Typen“ und „voll im Saft“. Selbst ein Debüt bereits an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund ist denkbar – wenn auch nicht von Beginn an und in Abhängigkeit vom Spielverlauf. Fest steht aber für Hoeneß: „Wir werden die beiden in Kürze sehen.“