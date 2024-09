VfB Stuttgart Champions League: So wirbt der Club in Madrid für sich

So wirbt der Club in Madrid für sich

8 Der VfB Stuttgart fährt eine Marketing-Kampagne in Madrid. Foto: VfB Stuttgart

Wie angekündigt hat der VfB Stuttgart für seine Auswärtsauftritte in der Champions League Guerilla-Marketingmaßnahmen umgesetzt. Und das nicht nur am Stuttgarter Flughafen









Link kopiert



Nur noch rund 24 Stunden, dann tritt der VfB Stuttgart in der Champions League bei Real Madrid an. Währen die Königlichen in ihrer Stadt naturgemäß in aller Munde sind, kennt den VfB Stuttgart kaum jemand. „Stuttgart? Wer ist das?“ lautete zumindest die Reaktion des Taxifahrers, der uns Redakteure vom Flughafen in die Stadt gebracht hat.