10 Carlo Ancelotti und Real Madrid empfangen den VfB Stuttgart. Foto: dpa/Paul White

Carlo Ancelotti lobt den VfB Stuttgart vor dem Duell in der Champions League in höchsten Tönen. So äußert sich der Trainer von Real Madrid über den deutschen Vizemeister.









Titelverteidiger Real Madrid kann zum Start in die Champions-League-Saison mit seinem englischen Mittelfeldstar Jude Bellingham planen. Der zuletzt angeschlagene Ex-Dortmunder trainierte am Montag mit der Mannschaft und steht Trainer Carlo Ancelotti im Duell mit dem VfB Stuttgart am Dienstag (21 Uhr/Liveticker) zur Verfügung.