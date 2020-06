VfB Stuttgart Bundesliga-Aufstieg so gut wie perfekt

Mit drei Punkten Vorsprung und dem um elf Treffer besseren Torverhältnis auf Überraschungsteam Heidenheim auf dem Relegationsrang gehen die Schwaben in das letzte Heimspiel am Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 und scheinen am Ende einer wieder einmal turbulenten Saison bereit für das Saisonfinale. "Es war die Wunschvorstellung, dass wir gewinnen und Heidenheim gewinnt. Es war der optimale Verlauf", sagte Mittelfeldspieler Philipp Klement. "Heute ist Feiern erlaubt. Wir wissen aber, dass noch ein Spiel ist. Die große Sause soll am kommenden Sonntag stattfinden."

Nur eine Woche nach dem Derby-Frust in Karlsruhe ist die Welt bei den Schwaben bestens in Ordnung. Außenstürmer Silas Wamangituka (11.), Abwehrspieler Atakan Karazor (26./63.), Mittelstürmer Sasa Kalajdzic (41.) und Top-Torschütze Nicolás González (52./76.) trafen in Nürnberg und drückten mit ihren Treffern den Klassenunterschied zwischen den letztjährigen Bundesliga-Absteigern aus. Der Aufstiegsfavorit ließ nach dem 5:1 gegen den SV Sandhausen am Mittwoch den zweiten klaren Erfolg folgen. Die desolaten Nürnberger halfen allerdings mit Fehlern in der Defensive kräftig mit.

"Für mich geht es um die Energie auf dem Platz. Wir wollten das so auf den Platz bringen. Wir haben gesagt, wenn wir das tun, kann es auch hier knallen", sagte Matarazzo. Der VfB war in allen Belangen überlegen und zeigte eine Überzeugung, die nach den vielen Rückschlägen kaum noch zu erwarten gewesen war. Wamangituka und González machten Druck über die Außenbahnen. Und im Zentrum überzeugte der in dieser Saison lange verletzte Kalajdzic nicht nur wegen seiner Torpremiere im VfB-Trikot. Schon beim Aufstieg vor drei Jahren war dem VfB ein entscheidender Sieg in Nürnberg geglückt. Damals drehten die Schwaben ein 0:2 in ein 3:2. Spannend wurde es diesmal nicht. Nach der Pause fielen die Nürnberger total auseinander. "Wir wollen diesen Tag jetzt genießen. Es gab Höhen und Tiefen, es war keine souveräne Saison. Aber im Endeffekt ist das jetzt egal", fasste Kalajdzic zusammen.