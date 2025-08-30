VfB Stuttgart: Brustring-Jubiläum – imposante 360-Grad-Choreo der VfB-Fans

Den Startschuss bildete zehn Minuten vor Anpfiff ein emotionales Video mit Szenen aus der Clubhistorie, an dessen Ende ein Countdown die Choreo einläutete. Dabei wurden in allen vier Tribünenbereichen Folienfähnchen und Blockfahnen geschwenkt, die das gesamte Stadion in ein rot-weißes Farbenmeer verwandelten. Zu sehen waren Spieler aus verschiedenen Generationen – angefangen mit den 1950er Jahren in der Cannstatter Kurve bis hin zur Gegenwart in der Untertürkheimer Kurve.