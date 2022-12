1 Bruno Labbadia ist neuer Cheftrainer des VfB Stuttgart. Foto: imago/Christian Schroedter

Die Trainersuche ist beendet: Bruno Labbadia kehrt zum VfB Stuttgart zurück und übernimmt ab sofort als Chefcoach beim abstiegsbedrohten Bundesligisten.















Jetzt ist es offiziell: Bruno Labbadia übernimmt beim VfB Stuttgart als neuer Cheftrainer. Der 56-jährige Fußballlehrer erhält einen Vertrag bis 2025 und folgt auf Michael Wimmer, der die Mannschaft zuletzt interimsmäßig nach der Freistellung von Pellegrino Matarazzo trainiert hatte.

Für Labbadia ist es bereits die zweite Amtszeit in Stuttgart: Zwischen 2010 und 2013 hatte er bereits an der Seitenlinie das Sagen und schaffte in dieser Zeit unter anderem den Einzug in die Europa League und in das Finale des DFB-Pokals. Jetzt soll er die Mannschaft vor dem Abstieg in die Zweite Bundesliga bewahren.

Für den neuen Coach geht es schon zu Beginn der kommenden Woche auf dem Trainingsplatz los: Am 12. Dezember startet der VfB in die Vorbereitung auf die restliche Saison. Fehlen werden dann die drei WM-Fahrer Wataru Endo, Hiroki Ito und Borna Sosa.