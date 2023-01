Borna Sosa trainiert wieder in Stuttgart

1 Borna Sosa hat sich beim VfB Stuttgart zurückgemeldet. Foto: dpa/Tom Weller

Die personelle Lage in der letzten Trainingswoche vor dem Pflichtspielauftakt gegen den 1. FSV Mainz 05 ist erfreulich beim VfB Stuttgart. Nun ist auch ein Sorgenkind zurück.















Für die Partie am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 ist er noch kein Thema. Und doch war die Freude groß, als sich am Dienstag ein Mann beim VfB Stuttgart zurückmeldete, der zuletzt als Sorgenkind gelten musste. Borna Sosa ist wieder da.

Der Linksverteidiger hatte mit Kroatien die WM in Katar gespielt, war aber auch nach Urlaubsende erst einmal nicht nach Stuttgart zurückgekehrt. Adduktorenprobleme machten dem 24-Jährigen zu schaffen – weshalb er sich in bewährte Hände begab.

In einem Fitnesscenter in München war Sosa schon im vergangenen Sommer behandelt und fit gemacht worden. Nun war er dort wieder. Das alles war abgestimmt mit dem VfB, in Stuttgart ging dennoch die bange Frage um, wann der Abwehrspieler denn wieder zurück und einsatzbereit sein würde.

Tanguy Coulibaly ist zurück

Mit der Spielfähigkeit ist es noch nichts vor dem Auftakt ins Bundesligajahr 2023, aber immerhin ist Sosa nun zurück. Am Dienstagnachmittag absolvierte er eine Einheit mit Rehatrainer Martin Franz. Läufe, aber auch kleinere Übungen mit dem Ball waren schon dabei. Wie es genau weiter geht mit dem Kroaten ist noch offen und wird wohl eher von Tag zu Tag entschieden.

Wieder mit dem Team trainieren konnte am Dienstag auch Tanguy Coulibaly, der zuletzt an muskulären Problemen litt. Laurin Ulrich, den Anfang des Jahres ein Infekt aus dem Rennen genommen hatte, absolvierte eine Laufeinheit. Der verletzte Dan-Axel Zagadou (doppelter Bänderriss im Sprunggelenk) fehlte weiter.