8 Borna Sosa (rechts), hier neben Pascal Stenzel, wird dem VfB noch eine Weile fehlen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Fünf aus ihrem Sonderurlaub zurückgekehrte Nationalspieler haben die obligatorischen Leistungstests beim VfB Stuttgart absolviert. Einer jedoch fehlte: Borna Sosa. Das sind die Hintergründe.















Mit raumgreifenden Schritten und einer Geschwindigkeit um die 18 Kilometer pro Stunde wurde VfB-Kapitän Wataru Endo bereits am Vormittag im Haus des Sports „geblitzt“. Der Mittelfeldspieler war einer von fünf aus ihrem Sonderurlaub zurückgekehrten VfB-Nationalspielern, die die obligatorischen Leistungstests absolviert haben. „Back in Business“, kommentierte Endo via Twitter, offensichtlich voller Tatendrang. Ebenfalls auf dem Laufband war Ömer Beyaz, der seine Corona-Infektion überstanden hat und wieder freigetestet ist.

Wann die Nationalspieler Sasa Kalajdzic, Konstantinos Mavropanos, Darko Churlinov, Hiroki Ito und Endo voll ins Training einsteigen, wird nach der Kontrolle der Werte aus den Leistungstests entschieden. Ziel ist es, das Quartett spätestens im Trainingslager voll integriert zu können. Das gilt auch für Keeper Florian Schock, der nach positivem Testergebnis zwar bereits einen PCR-Test absolviert hat, dessen Ergebnis aber noch aussteht. Auch er muss den Leistungstest dann noch absolvieren.

Doch nicht von allen Rückkehrern gab es gute Nachrichten. Borna Sosas Adduktorenprobleme, die ihn bereits länger begleiten, sind während seiner Auszeit nicht wirklich besser geworden. Im Gegenteil. Der Kroate wird vorerst individuell trainieren, ist bei externen Spezialisten. Wann er ins Teamtraining einsteigen kann, ist völlig offen. Dass der Kroate an diesem Samstag mit ins Trainingslager reisen kann, ist unwahrscheinlich.

Vor rund 100 anwesenden VfB-Fans trainierten die VfB-Spieler in Zweiergruppen im Ausdauerbereich, durchliefen zudem einen Zirkel, der Übungsformen im koordinativen und kognitiven Bereich für sie bereithielt. Trainer Pellegrino Matarazzo überwachte am Spielfeldrand die Aktivitäten. Einige Akteure waren auch nicht auf dem Platz, sondern blieben im Kraftraum. Auch Philipp Klement und Wahid Faghir, die bereits vergangene Woche aufgrund von Knieproblemen gedrosselt trainierten, waren nicht auf dem Feld. Die individuelle Steuerung stand im Vordergrund.

An diesem Mittwoch steht ein erster richtiger Härtetest an. Der VfB empfängt den SV Wehen Wiesbaden. Das Testspiel um 15 Uhr findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.