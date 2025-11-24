VfB Stuttgart: Bleibt Alexander Nübel doch über die Saison hinaus?

Der Torhüter spielt stark, und es stellt sich die Frage, ob er gehalten werden kann. Nun äußert sich der Sportchef Fabian Wohlgemuth dazu.
Alexander Nübel ist ja nur schwer aus der Ruhe zu bringen. Weder die plötzlich vor ihm auftauchenden gegnerischen Stürmer noch die dauernden Spekulationen über seine Zukunft lassen seinen Puls offenbar nach oben schnellen. Der Torhüter geht beim VfB Stuttgart einfach seiner Arbeit nach – sachlich zwischen den Pfosten und selbstkritisch, wenn sein Aufbauspiel zu riskant war. An der Qualität des 29-Jährigen gibt es jedoch keinen Zweifel.