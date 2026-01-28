VfB Stuttgart: Bilal El Khannouss fühlt sich in Stuttgart „wie daheim“

Mittelfeldspieler Bilal El Khannouss hat mit Blick auf seine fußballerische Zukunft eine klare Vorstellung. Dabei spielt Stuttgart eine zentrale Rolle.
Beim 3:0-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach feierte er ein Kurz-Comeback – nun ist Bilal El Khannouss für die Europa-League-Partie an diesem Donnerstag (21 Uhr) gegen die Young Boys Bern wieder ein Kandidat für die Startelf. Wegen seines Einsatzes für die Nationalelf Marokkos hatte der 21-Jährige in den vergangenen Wochen in Stuttgart gefehlt.