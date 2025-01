VfB Stuttgart: Bibbern im Stadion – warum so viele Spiele im Winter sind

1 Schal, dicke Jacke und Mütze sind auf den Rängen Trumpf – ansonsten erwärmen Siege wie der des VfB gegen Leipzig die Herzen der Fans. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Winterpause ist stark verkürzt – dafür gilt es für den VfB, in den kalten Monaten Januar und Februar ein Rekordpensum zu absolvieren. Frierende Fans inklusive. Doch der Rahmenterminkalender von Fifa und Uefa ist unerbittlich.









Der Höhepunkt der sportlichen Eiszeit war am 19. Dezember 2009 erreicht, als der VfB in einem wahren Kälteschocker bei minus 17 Grad Außentemperatur die TSG Hoffenheim auf, trotz Rasenheizung, leicht gefrorenem Boden mit 3:1 besiegte. Kalte Glieder gab es für die Fans beim Fußball also auch zu Zeiten, in denen es in der Bundesliga noch eine längere Winterpause gab.