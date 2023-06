Der VfB hilft helfen – so lautet das Motto einer Aktion, von der Kinder und Jugendliche in Krisengebieten profitieren sollen. Mit am Ball sind auch andere Partner.

Der VfB Stuttgart kooperiert für einen guten Zweck. Mit dem Modehersteller SPSR.Studio und dem Sportausrüster Jako gibt der Fußball-Bundesligist eine Kollektion heraus, die der örtlichen zivilen Hilfsorganisation Stelp e. V. zugute kommen soll. Ebenfalls am Ball ist das Kaufhaus Breuninger in Stuttgart, wo an diesem Donnerstagabend die Kleidung exklusiv präsentiert wird und schon gekauft werden kann. Der Erlös geht an Hilfsprojekte in der Ukraine, Griechenland, Libanon, Nepal – und Stuttgart. Der VfB hilft Stelp dabei, Kinder und Jugendliche in ihrer Heimat zu fördern.

„Diese Kooperation macht mich unglaublich stolz“, sagt Serkan Eren, der Gründer von Stelp, „durch den Verkauf des Charity-Merches können wir unzähligen Kindern helfen. Besonders am Herzen liegt mir unser Projekt in der Ukraine.“ Dort werden durch den Krieg traumatisierte Kinder unterstützt. „Stelp ist eine bewährte und verlässliche Organisation, vor deren Engagement wir großen Respekt haben. Deshalb unterstützen wir sie schon länger über VfB-Fairplay und versuchen so, auch in Krisengebieten einen positiven Beitrag zu leisten“, sagt der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle.

Der Fußball hilft den Kindern und Jugendlichen dabei, den sorgenvollen Alltag besser zu bewerkstelligen – und er verbindet. Aus diesem Gedanken ist die neue Kollektion entstanden. Der Stuttgarter Designer Daniel El Menshawi hat sie entworfen, gemeinsam mit dem VfB und dessen Ausrüster Jako wurde sie nachhaltig produziert. Erhältlich sind die sechs Kollektionsteile (auf 100 bis 250 Stück je Designausführung limitiert) ab diesem Freitag im VfB-Onlineshop und im VfB-Fancenter. Ebenso wird es auf dem Kesselfestival am Samstag und Sonntag einen Popup-Shop auf dem Cannstatter Wasen geben. Zudem wird die Aktion am Sonntag in einer Talkrunde auf der Kulturbühne vorgestellt.