VfB Stuttgart: Beraterkosten steigen stark an – so erklärt sich die Rekordsumme

Noch nie hat der VfB mehr für Berater ausgegeben als zuletzt. Was hinter den Kosten steckt, wie sich die Summe zusammensetzt und die Branche funktioniert.
Das zurückliegende Jahr war für den VfB Stuttgart ein Jahr der Rekorde. Rekord-Umsatz, Rekord-Mitgliederzahl, Rekord-Transfererlös. Da liegt es nur auf der Hand, dass auch in Sachen gezahlte Beraterhonorare ein Rekord gebrochen wurde. Laut den offiziellen DFL-Zahlen hat der Club satte 32,03 Millionen Euro an Berater gezahlt. Noch nie waren es mehr. Im Zeitraum zuvor lagen die Stuttgarter noch bei 19,15 Millionen Euro.