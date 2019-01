VfB Stuttgart Benjamin Pavard wechselt zum FC Bayern München

Seit dem Sommer 2016 spielt Pavard bei den Schwaben. Er stieg mit dem VfB in die 1. Bundesliga auf und reifte zum französischen Nationalspieler. In der Hinrunde konnte der 22-Jährige nicht komplett an die zuvor starken Leistungen anknüpfen. Er übernehme die Verantwortung für seine Fehler, sagte Pavard Anfang Dezember noch vor seinem Muskelbündelriss: "Ich war ziemlich müde nach der WM."