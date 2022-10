So will Pellegrino Matarazzo spielen lassen

Der VfB-Trainer fordert von seiner Mannschaft ein anderes Gesicht als zuletzt. Auf welche Spieler setzt er im richtungsweisenden Duell mit den Wölfen an diesem Samstag?















Ein Torfestival liegt nicht unbedingt in der Luft, wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) beim VfL Wolfsburg gastiert: Kein Team hat in der bisherigen Saison weniger Tore geschossen als die Wölfe (5), auch der VfB liegt nicht viel besser (7).

Der Stuttgarter Trainer Pellegrino Matarazzo stellt sich auf ein zähes Spiel ein: „Wolfsburg hat sich in den letzten Spielen defensiv stabilisiert. Ich glaube, da liegt auch ihr Fokus.“ Nach nur fünf Punkten aus den ersten sieben Spielen soll gegen die ebenso schwach gestarteten Wolfsburger unter allen Umständen der erste Dreier her: „Wir wollen dort unbedingt ein anderes Gesicht zeigen“, sagt Matarazzo, der viele Einzelgespräche geführt hat: „Die Jungs machen einen energetischen Eindruck.“

Wolfsburgs bester Stürmer fehlt verletzt

Verzichten muss der VfB auf Borna Sosa, der wegen einer Erkältung nicht am Training am Freitag teilnahm und auch nicht mit der Mannschaft nach Niedersachsen gereist ist. Ihn könnten auf der linken Seite Pascal Stenzel als defensive oder Tanguy Coulibaly als offensive Variante ersetzen. Stürmer Luca Pfeiffer ist nach seiner Rot-Sperre wieder spielberechtigt.

Wolfsburg muss indessen im Angriff einen herben Verlust verkraften: Lukas Nmecha fällt verletzt aus, er erzielte bislang die meisten VfL-Tore (3).