VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg: Ein Zeichen der Stärke mit Überraschungsfaktor

13 Jubellauf: Maximilian Mittelstädt freut sich über sein Tor für den Vfb Stuttgart Foto: Baumann/Alexander Keppler 13 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat geschlossen überzeugt. Das spricht für die Breite des Kaders, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.







Der Moment ist zum Genießen. Souverän 3:0 beim VfL Wolfsburg gewonnen und der VfB Stuttgart hat seine Position im Spitzenfeld der Fußball-Bundesliga behauptet. Das sieht gut aus, doch sowohl der Trainer Sebastian Hoeneß als auch der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth haben darauf verwiesen, dass die Tabelle nach sieben Spieltagen nicht allzu viel aussagt. Zu Recht – denn die Rangliste nimmt erst eine feste Form an. Dennoch bleibt festzuhalten, dass der VfB gut aus der Länderspielpause herausgekommen ist und in der Erfolgsspur seine Entwicklung vorwärtstreibt.