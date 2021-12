16 Ball drin, Sack zu: Philipp Förster (Mitte) erzielt das 2:0 für den VfB Stuttgart in Wolfsburg. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart zeigt beim 2:0 in Wolfsburg, dass er seine Lektion schnell gelernt hat, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina im Spieltagskommentar.















Wolfsburg - Die Freude ist groß gewesen in der VW-Arena, auch die Erleichterung nach dem Sieg des VfB Stuttgart. Mit 2:0 hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo beim VfL Wolfsburg. Völlig verdient, was sportlich äußerst wichtig war, weil ja die Konkurrenten FC Augsburg und Hertha BSC zuvor ebenfalls dreifach gepunktet hatten. Jetzt bleibt der VfB nach dem 15. Spieltag knapp über dem roten Strich in der Fußball-Bundesliga. Was ja auch vor der Begegnung am Dienstag mit dem Serienmeister FC Bayern von Bedeutung ist.