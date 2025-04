VfB Stuttgart beim VfL Bochum: Wie Sebastian Hoeneß den Pokal-Schwung mitnehmen will

1 Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart gastieren beim VfL Bochum. Foto: dpa/Tom Weller

Nach Meinung von Trainer Sebastian Hoeneß wird die Umstellung auf den Liga-Alltag für die Pokal-Finalisten des VfB Stuttgart durchaus eine „Herausforderung“. Drei Tage nach dem umjubelten Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals sind die Schwaben in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) beim VfL Bochum gefordert. Der 3:1-Sieg gegen RB Leipzig am Mittwoch sei „emotional“ gewesen, sagte Hoeneß. „Da lag viel drauf, das zieht und zehrt auch“. Er hoffe aber auch auf einen „Energieschub“.