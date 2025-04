Nach dem 4:0 des VfB in Bochum haben sich die Beteiligten beider Teams zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.

Der VfB Stuttgart steht nach dem souveränen 4:0 beim VfL Bochum bei 40 Punkten in der Fußball-Bundesliga. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Heute ist viel in unsere Richtung gegangen. Wir sind außergewöhnlich gut ins Spiel gekommen, waren griffig und handlungsschnell. So ist nie wirklich eine Phase entstanden mit ganz klaren Chancen für Bochum in der ersten Hälfte. Nach dem 3:0 kurz nach der Pause war eine Richtung vorgegeben. Es war eine emotionale Woche, das Spiel am Mittwoch hat uns sehr geholfen, da sind ein paar Dinge gelöst worden.“

Lesen Sie auch

Bochum-Trainer Dieter Hecking: „Wir haben von der ersten Sekunde an überhaupt nicht stattgefunden. Es war kollektiv eine Nicht-Leistung. Wir sind nie in die Zweikämpfe gekommen. Nach der Pause hatten wir ein bisschen mehr Kontrolle, aber weiter null Torgefahr. Bei den Gegentoren machen wir Geschenke ohne Ende, so kann man nicht verteidigen.“

VfB-Profi Atakan Karazor: „Defensiv waren wir sehr stabil. Ich hoffe, dass wir das weiter fortführen können. Wir wollen den Aufwärtstrend jetzt fortsetzen.“

Bochum-Torhüter Timo Horn: „Das war das schlechteste Spiel seit Wochen, vielleicht seit Monaten. So kannst du in der Bundesliga kein Spiel gewinnen. Wir haben alles vermissen lassen, was uns sonst auszeichnet. Laufintensität, Pressing, dem Gegner Stress bereiten. Das müssen wir schleunigst besprechen, aufarbeiten und abstellen, um den Turnaround zu schaffen. Stuttgart hat mit uns Katz und Maus gespielt.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Es war wichtig, dass wir den Schwung, Elan und die Bereitschaft von Mittwoch in dieses Spiel mitnehmen. Dieter Hecking hat es geschafft, einen Glaube in den Verein zu bringen, dass der Klassenerhalt geschafft wird. Deshalb war es ein schwieriges Spiel für uns, auch wenn wir 4:0 gewonnen haben. Die Voraussetzungen waren nicht ganz einfach. Neben dem Ergebnis war erfreulich, dass Spieler, die nicht ganz so viel Einsatzzeit hatten die vergangenen Wochen, heute überzeugt haben. Das war eine wichtige Botschaft heute.“