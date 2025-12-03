VfB Stuttgart beim VfL Bochum: So will Sebastian Hoeneß den Pokalkampf angehen

Der VfB Stuttgart hat das Viertelfinale des DFB-Pokals vor Augen. „Ab da wird es dann richtig interessant“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß. Um das Etappenziel zu erreichen, muss der Titelverteidiger an diesem Mittwoch (18 Uhr/ARD) aber erst einmal beim VfL Bochum gewinnen, dem wiedererstarkten Fußball-Zweitligisten. Dazu hat Hoeneß bereits einige Personalwechsel gegenüber dem bitteren 1:2 zuletzt beim Hamburger SV angekündigt.

So hat Deniz Undav ebenso eine Einsatzgarantie erhalten wie der Ersatztorhüter Fabian Bredlow (Alexander Nübel erhält eine Pause). „Deniz wird spielen. Es ist ein K.-o.-Spiel", stellt Hoeneß klar. Denn Undav befindet sich in Bestform und hat nun sechs Ligatore nacheinander erzielt. Im DFB-Pokal traf der 29-Jährige in der laufenden Saison bislang aber noch nicht. Das will er im Ruhrstadion nachholen. Außer Undav dürften auch Angelo Stiller, Jamie Leweling und Maximilian Mittelstädt in die Startelf zurückkehren, um in Bochum erfolgreich zu sein. Die Einsätze der Offensivkräfte Tiago Tomas (Oberschenkelprellung) und Chris Führich (muskuläre Probleme) sind dagegen fraglich. Ermedin Demirovic fällt für den Angriff weiter aus.