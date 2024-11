VfB Stuttgart beim SV Werder Bremen: Mit Nick Woltemade? So plant Sebastian Hoeneß für das Spiel in Bremen

Mit Nick Woltemade? So plant Sebastian Hoeneß für das Spiel in Bremen

12 Sebastian Hoeneß hofft beim SV Werder Bremen auf Wiedergutmachung für die Pleite bei Roter Stern Belgrad. Mit welcher Aufstellung geht es der VfB-Trainer an? In unserer Bildergalerie finden Sie unseren Tipp. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart will im Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen Wiedergutmachung für das 1:5 in Belgrad betreiben. Mit welcher Startelf geht es der Trainer an?









In einer Phase mit vielen Spielen bleibt vermeintlich wenig Zeit, sich auf die jeweils nächste Partie vorzubereiten. Der VfB Stuttgart spielte am Mittwoch bei Roter Stern Belgrad in der Champions League, an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) geht’s schon beim SV Werder Bremen zur Sache. Aber: Sebastian Hoeneß hat sich bereits ausgiebig mit dem Gegner befasst.