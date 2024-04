9 Mario Gomez (Mitte) und der VfB hatten 2006 gegen Werder Bremen (links Naldo) Startschwierigkeiten. In der Bildergalerie lassen wir die Partie Revue passieren. Foto: imago/Baering

Viele Tore und jede Menge Spannung – am vierten Spieltag der Stuttgarter Meistersaison 2006/07 war der VfB zu Gast in Bremen und bewies Moral. Wir blicken vor dem Duell am Sonntag zurück.









In der Fußball-Bundesliga trifft der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) auswärts auf den SV Werder Bremen. In den vergangenen Jahren taten sich die Stuttgarter an der Weser meist sehr schwer – das letzte Mal mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren konnte man im Jahr 2020, als Silas Katompa beide Tore zum 2:1-Sieg erzielte. Davor gab es eine lange Durststrecke, der bislang vorletzte Erfolg in Bremen gelang in der Meistersaison 2006/07.