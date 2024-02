10 Techniker im Zweikampf-Modus: die Stuttgarter Enzo Millot und Woo-yeong Jeong (v.l.) im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98. In der Bildergalerie blicken wir auf die Partie am Böllenfalltor zurück. Foto: Baumann

Das Spiel am Böllenfalltor war alles andere als ein Augenschmaus – sagt aber viel über die Qualitäten des VfB auch im Vergleich zur Konkurrenz aus, meint David Scheu.









Selten tat sich der VfB Stuttgart in den vergangenen Wochen so schwer wie am Samstag in der Endphase der ersten Hälfte beim Tabellenletzten SV Darmstadt 98 – gegen einen Kontrahenten mit hoher Emotionalität und Galligkeit, in einem engen Stadion mit hitziger Atmosphäre, in einem hektischen Spiel mit vielen Unterbrechungen.