1 Steigen die VfB-Frauen auf? Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Sonntag spielen die Frauen des VfB Stuttgart um den Aufstieg in die Regionalliga. Das direkte Duell um die Oberliga-Meisterschaft beim SC Sand II gibt es hier im Livestream.









In der Oberliga Baden-Württemberg sind 21 von 22 Spieltagen absolviert. Doch noch immer ist nicht klar, welches Team die Meisterschaft feiern und in die Regionalliga aufsteigen darf. Die Entscheidung fällt im Saisonfinale am Sonntag.